Genova – Due cani legati ad un albero vicino all’ingresso del canile di Monte Contessa. Ancora abbandoni di cani per strada e cresce l’emergenza al canile di Monte Contessa dove il numero di animali, in special modo di alcune razze, sta diventando insostenibile.

A lanciare l’allarme è la stessa associazione UNA, che ha la gestione del canile e che racconta in un post quanto avvenuto:

“La settimana e’ iniziata nel peggiore dei modi – scrivono i volontari del canile – Stamattina sono state viste due persone salire a piedi verso il canile, con due cani molto magri al guinzaglio e dei borsoni. Quando i nostri operatori sono arrivati in struttura, hanno sentito dei guaiti/abbai provenire dalla boscaglia adiacente al canile e questo è quello che hanno trovato”.

I volontari cercano anche di identificare chi ha abbandonato per verificare la possibilità di una soluzione diversa.

“Se qualcuno avesse visto /riconosciuto queste persone, contatti il canile”

Il canile di Monte Contessa – sempre secondo la denuncia dei volontari – è al collasso e la tipologia di cani che viene abbandonata è sempre la stessa (in stragrande maggioranza Pitbull, ndr). La situazione sta diventando insostenibile”.