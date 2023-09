La Spezia – Così come accaduto a Genova, anche a La Spezia arriva l’ordinanza anti-alcol e anti-vetro, firmata dal sindaco nella giornata di martedì e che entrerà in vigore a partire da domani sera.

Dal 22 settembre 2023 al 6 novembre 2023, tutti i giorni dalle 21:00 alle 6:00, sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi modalità e di tutte le bevande (anche non alcoliche) in contenitori di vetro o di metallo.

L’ordinanza, che come si legge nel comunicato emanato dal comune, è stata approvata per contrastare l’abuso di alcol, riguarderà diverse zone della città: via Fiume, piazza Saint Bon galleria Spallanzani, via XX Settembre, via Crispi, passeggiata Morin, viale Amendola, viale Italia, viale Fieschi,, via A Ferrari, via Bezzecca, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo, Largo Fiorillo e Passeggiata Morin.