Genova – Un nuovo autovelox per controllare ed eventualmente sanzionare gli automobilisti indisciplinati che percorrono via Polonio a Bolzaneto.

Il nuovo impianto di tele controllo sarà attivo da lunedì 9 ottobre il nuovo autovelox in via Polonio, posizionato all’altezza del civico 20. Un presidio fisso, che andrà a garantire il rispetto del limite confermato a 50km/h per tutto il tratto stradale in entrambi i sensi di marcia.

Il Comune di Genova, in una nota diffusa alla Stampa presenta l’istallazione scrivendo “fortemente voluto dai residenti per la sicurezza della zona”.

Il nuovo rilevatore entrerà in funzione in seguito alla sistemazione dell’apposita segnaletica stradale e andrà a sostituire il sistema attualmente esistente.