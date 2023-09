Un messaggio di prova per testare il nuovo sistema di allerta della Protezione Civile nazionale. Arriverà domani, mercoledì 27 settembre, alle 12, su tutti i cellulari che risulteranno collegati con la rete di telefonia mobile della Liguria.

Il test servirà a identificare eventuali criticità per ottimizzare il sistema e non deve destare allarme e non prevede alcuna “azione” da parte del ricevente. E’ invece possibile compilare il questionario appositamente creato sul sito https://www.it-alert.it/it/

Non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione

Non verrà raccolto alcun dato personale