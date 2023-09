Genova – L’ex grattacielo Telecom di via San Vincenzo è stato evacuato, questa mattina, a causa di un principio di incendio che si è sviluppato in uno dei piani che si sono allagati per una grossa perdita d’acqua.

Momenti di comprensibile tensione, questa mattina, nel grattacielo dell’ex sede Telecom di Genova, oggi adibita ad uffici per un’emergenza improvvisa causata da una perdita nell’impianto idraulico.

L’acqua si è infiltrata nei muri facendo cedere il controsoffitto di alcuni piani.

In un ufficio la perdita ha provocato un corto circuito che ha avviato un principio di incendio subito spento dai vigili del fuoco che, per precauzione, hanno disposto l’evacuazione dell’intero edificio.