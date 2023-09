Genova – Scattano le partenze per le gite fuoriporta e sulle autostrade della Liguria è nuovamente caos per code e rallentamenti.

La situazione più complicata sulla A10 Genova – Ventimiglia dove, tra traffico intenso e un incidente tra Varazze e Albisola, risultano forti rallentamenti e code tra Genova Prà e la località del Savonese.

Coda per lavori anche in direzione opposta, sempre sull’autostrada A10, tra Arenzano e Voltri in direzione Genova.

Coda anche sulla A26 Voltri – Gravellona Toce tra Voltri e Masone, sempre per lavori.