Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023, le fattorie della Liguria riaprono le porte a bambini e famiglie con attività e laboratori

Uno speciale weekend di fine settembre all’insegna dell’educazione alimentare e ambientale aspetta bimbi e famiglie nelle fattorie didattiche della Liguria accreditate nell’elenco regionale.

Ben le 28 aziende sul territorio, dalla Spezia a Imperia, che apriranno le loro porte con laboratori e iniziative per conoscere da vicino il mondo delle fattorie, imparando divertendosi lontani dal caos della città.

Grazie ai numerosi percorsi didattici completamente gratuiti, i più piccoli potranno creare prodotti sani e buoni dalla terra, imparando a rispettare e apprezzare la natura e gli animali e scoprendo il lavoro di chi dedica la propria vita a oliveti, vigneti, orti e non solo. La partecipazione di cooperative di pescatori e ittiturismi liguri offrirà infatti ai bambini anche l’opportunità di avvicinarsi ed esplorare anche il mondo del mare e della pesca.

Tra le attività parallele ritornerà infine anche la nona edizione di “scattiamo in fattoria”, un divertente contest fotografico aperto a tutti i partecipanti.

Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione.

Le fattorie dell’edizione 2023

Genova e provincia

Azienda agricola “Autra” – Savignone

Azienda agrituristica “La fattoria di Marta” – Sant’Olcese

Azienda agricola “Bastia” – Busalla

Azienda agrituristica “La fattoria nel bosco” – Tiglieto

Azienda agrituristica “Da Ö Mattê” – Borzonasca

Azienda agricola “Olivicoltori Sestresi” – Sestri Levante

Azienda agrituristica “Verde Gioia” – Arenzano

Ittiturismo “Cooperativa pescatori Boccadasse” – Genova

Ittiturismo “Pescefino” – Portofino

Imperia e provincia

Azienda agrituristica “Cà de na” – fraz. Buggio – Pigna

Azienda agrituristica “Zollamania” – Sanremo

Azienda agricola “Il colle degli ulivi” – Diano Marina

Azienda agricola “Cà di cuni” – fraz. Evigno – Diano Arentino

Savona e provincia

Azienda agricola “Cooperativa olivicola di Arnasco” – Arnasco

Azienda agricola “La casa rossa” – Cairo Montenotte

Azienda agricola “Giardino dell’orchidea” – Ceriale

Azienda agrituristica sociale “La villa” – Garlenda

Azienda agrituristica “Il poggio del nonno Piero” – Cisano sul Neva

Azienda agricola “Vivai montina” – Cisano sul Neva

Floricoltura “Vivai michelini” – Borghetto Santo Spirito

La Spezia e provincia

Azienda agrituristica “Della Barcareccia” – Calice al Cornoviglio

Azienda agrituristica “Il fienile” – Arcola

Azienda agricola “Bartolicci” – Calice al Cornoviglio

Azienda agrituristica “La sarticola” – Ortonovo

Azienda agricola “Bonfiglio” – Carro

Apicoltura “Taggiasco Enrico” – Vezzano Ligure

Azienda agricola “Fattoria del Carpanedo” – La Spezia

Pescaturismo Ittiturismo “Piccola pesca Monterosso” – Monterosso