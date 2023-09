Genova – Hanno perso il controllo dello scooter cadendo rovinosamente a terra. Grave incidente stradale, ieri sera, intorno alle 23,30, in via Macaggi, in pieno centro cittadino.

Per cause ancora da accertare due ragazze sono cadute a terra riportando diverse ferite.

Sul posto sono arrivate due ambulanze che hanno portato le due giovani all’ospedale San Martino in codice giallo e codice rosso.

Dalle prime ricotruzioni sembra che nell’incidente non siano coinvolte altre vetture o moto.

Sull’episodio lavora la sezione infortunistica della polizia locale.