Genova – Sono iniziate a Boccadasse e a Nervi le riprese per il film su Paolo Villaggio

“Come è umano lui”. Le troupe hanno allestito i primi set per le riprese delle scene genovesi del film che vedrà l’attore e comico genovese Enzo Paci nei panni del celebre interprete dei film cult di Fantozzi.

Ambientato tra la fine degli anni ‘50 e i primi ’60, il film “Come è umano lui” è diretto da Luca Manfredi e ricostruisce il periodo della la giovinezza di Villaggio e le frequentazioni con “mostri sacri” del livello di Fabrizio De Andrè con cui Villaggio ha mantenuto un’amicizia molto forte, al punto da aver scritto il testo di una canzone (Carlo Martello).

Le riprese stanno creando molta curiosità, specie sui social e le locations (Porto Antico, Nervi e poi Rapallo e Santa Margherita) attirano una discreta folla di curiosi che sembra indicare un forte interesse per il film che verrà trasmesso su Rai 1