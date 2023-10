Genova – E’ stato trasportato all’ospedale il 40enne che questa mattina è stato investito da una moto mentre attraversava la strada in via Assarotti. Si tratta dell’ennesimo pedone travolto in città.

Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe subito traumi e ferite in tutto il corpo ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Galliera in codice giallo e qui è stato subito visitato dai medici e sottoposto ad alcuni esami per verificare la presenze di eventuali lesioni interne.

Sul posto dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno dovuto gestire il traffico creato ed effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale.