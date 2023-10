Ventimiglia (Imperia) – Momenti di paura ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato la scorsa notte in un appartamento in via Asse 20.

Poco prima delle 5 i residenti sono stati risvegliati di soprassalto per il denso fumo nero che riempiva la casa e hanno dato l’allarme chiamando il 112.

Sul posto si sono precipitati i vigili de fuoco e le ambulanze del 118.

I pompieri hanno soccorso la famiglia che vive nell’appartamento e poi l’hanno affidata alle cure del personale paramedico e hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Il rogo è stato domato velocemente e le persone leggermente intossicate sono state accompagnate in ospedale per accertamenti.

In corso la bonifica dell’appartamento e le indagini per risalire alle cause dell’incendio