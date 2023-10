Camogli (Genova) – Nascondeva nelle tasche 200 grammi di hashish oltre a dosi di cocaina ed un bilancino elettronico il ragazzo di 25 anni fermato dai carabinieri per un controllo e trovato in possesso di droga.

Il giovane, con precedenti per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti è apparso molto nervoso alla vista delle divise e i militari lo hanno fermato.

Al termine del controllo il ragazzo è stato arrestato.