Genova – Ancora una frana a causa del maltempo dei giorni scorso. A Staglieno, sul lato opposto del Bisagno rispetto al Cimitero di Staglieno si è verificato un cedimento delle reti di protezione sopra il complesso produttivo che ospita diverse aziende. Non si segnalano feriti ma la situazione potrebbe diventare pericolosa.

Sul posto stanno arrivando i tecnici della Protezione Civile per i rilievi del caso.

Preoccupazione per la nuova ondata di maltempo che dovrebbe interessare la Liguria tra giovedì e venerdì. Il terreno saturo d’acqua non riesce ad assorbirne