Sarzana (La Spezia) – Un incontro per affrontare il delicato problema della diffusione di batteri resistenti agli antibiotici ed i rischi per la salute.

Il Dipartimento di Prevenzione di ASL5, in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari, organizza giovedì 9 novembre 2023, presso la Sala della Repubblica in via Falcinello, 1 a Sarzana, alle 19.30, un incontro rivolto ai veterinari libero professionisti del territorio, sul tema dell’antibiotico-resistenza dal titolo: “L’Antibiotico Resistenza e l’approccio One Health: un emergenza da affrontare a tutto campo”.

Sebbene la scoperta e lo sviluppo degli antibiotici abbia rivoluzionato il trattamento delle infezioni batteriche e permesso l’evoluzione della medicina moderna, da diversi decenni è emerso il grave problema dell’antibiotico-resistenza: la capacità di molti microrganismi di contrastare l’azione degli antibiotici riuscendo a sopravvivere e moltiplicarsi anche in loro presenza, rendendo vana la terapia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato come il fenomeno rappresenti una minaccia globale per la salute pubblica che, senza adeguati interventi di prevenzione, rischia di causare globalmente, entro il 2050, la morte di 10 milioni di persone all’anno.

Il problema è particolarmente complesso e ha alla sua base molte cause tra cui l’incremento dell’uso di questi farmaci sia in medicina umana che veterinaria e il loro utilizzo talvolta inappropriato.

La strategia più efficace per affrontarlo è il cosiddetto approccio One-health, basato sulla consapevolezza che la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente è connessa e che proteggere la salute di uno di questi tre soggetti, aiuta a proteggere anche quella degli altri due.

Il seminario di approfondimento mira, quindi, a sviluppare alcuni contenuti che saranno illustrati da epidemiologi e veterinari del Dipartimento di Prevenzione di ASL5.

Si partirà con una panoramica sul fenomeno dell’antibiotico-resistenza presentata dal servizio di Epidemiologia, per poi affrontare il tema del corretto uso degli antibiotici in medicina veterinaria con i veterinari della struttura di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche.

Infine, i veterinari della struttura di Igiene degli Alimenti di Origine Animale approfondiranno l’argomento della sorveglianza dell’antibiotico-resistenza nella catena alimentare con un focus sui piani di controllo nazionali e sulle possibili strategie di prevenzione.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Mino Orlandi sottolinea che: “l’evento in programma rivolto ai veterinari liberi professionisti del nostro territorio fa parte di un più ampio programma di sensibilizzazione sul problema dell’antibiotico-resistenza portato avanti da più servizi di ASL5.

All’interno di questo programma il Dipartimento di Prevenzione riveste un ruolo attivo particolarmente importante in quanto affrontare questo fenomeno di grave impatto sulla salute pubblica implica anche trattare temi come le zoonosi, la sicurezza alimentare, le malattie trasmesse da vettori, quelle prevenibili tramite i vaccini, e la salute dell’ambiente. Tutte questioni che rappresentano il fulcro della Prevenzione”.