Savona – Grave incidente ieri sera, in via Caravaggio. Per cause ancora da accertare una moto ed un’auto si sono scontrate intorno alle 21,45 e ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e della polizia locale e la persona ferita è stata stabilizzata e successivamente trasferita d’urgenza in ospedale.

Solo un brutto spavento per l’automobilista che, invece, non ha subito lesioni.

La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare le responsabilità.