Genova – Molta paura e due persone lievemente intossicate dal fumo nel principio di incendio divampato questa mattina in un centro massaggi di via San Sebastiano, in zona centro.

Per cause ancora da accertare un cestino con del materiale plastico e della carta ha preso fuoco generando un denso fumo nero che ha invaso i locali del centro, mettendo in allarme le persone presenti.

Due donne si sono sentite male dopo aver respirato i fumi e sono state poi trasferite in ospedale per accertamenti mentre sul posto intervenivano i vigili del fuoco chiamati da alcuni vicini.

Uno di loro è intervenuto con un estintore riuscendo ad avere ragione delle fiamme.

In corso le indagini per accertare le cause dell’incendio e il rispetto delle norme di sicurezza.