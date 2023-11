Ceriale (Savona) – Svolta nelle indagini per l’omicidio di Massimo Romano, 47 anni, l’uomo trovato ormai cadavere nel greto di un torrente vicino via Tagliasacchi. I carabinieri hanno fermato Andrea Soldati, 32 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il rivale durante una lite avvenuta in un garage non molto distante.

I militari hanno individuato quello che sarebbe il luogo del delitto e dove sarebbero state trovate tracce di colluttazione, macchie di sangue e un’impronta che apparterrebbe alle scarpe della vittima.

Durante l’esame del medico legale sul corpo, infatti, erano state individuate tracce di un probabile pestaggio che hanno portato ad aprire le indagini per omicidio oltre al ritrovamento, sul cadavere, di un filo di ferro che legava la coperta con la quale si era tentato di nascondere il corpo.

Ora il presunto omicida si trova in carcere e verrà interrogato dagli inquirenti per confermare una prima confessione che sarebbe già stata fatta.