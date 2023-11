Genova ha perso mille e trecento alberi da quando è in carica il sindaco Bucci. A denunciarlo i volontari del circolo Nuova Ecologia e di Italia Nostra che questa mattina hanno partecipato al presidio di protesta, in spianata Castelletto, e che hanno piantato una croce dove sorgeva l’ultima “vittima illustre” dei tagli che si stanno abbattendo su diverse zone della città: il maestoso pino ultra centenario che cresceva senza apparenti problemi accanto all’ascensore di Castelletto cantato dal poeta Caproni.

Una pianta che è stata data per “pericolosa” senza dare alcuna possibilità di visionare la documentazione prodotta dagli esperti e che i residenti hanno visto tagliare pezzo dopo pezzo, senza alcuna possibilità di salvare almeno in parte una pianta che fa parte del panorama dal secolo scorso.

Gli attivisti hanno ricordato che i dati del Comune parlano chiaro e dicono che, da quando Marco Bucci è sindaco della città, sono stati abbattuti ben 1.300 alberi e in molti ancora lamentano il fatto che poche delle piante siano state sostituite come invece prevede la Legge e, ancora, che molte delle piante messe a dimora sono morte di poco dopo.

I Cittadini chiedono il rispetto puntuale della legge sul reimpianto di alberi in ragione di quelli abbattuti, la loro scelta tra le essenze già comunemente usate in città e non piante a crescita lentissima e completamente lontane dall’estetica genovese.

“Piantano alberelli di due o tre metri di altezza – denunciano al Circolo Nuova Ecologia – al posto di fusti di decine di metri. E per lo più sono alberelli striminziti che crescono pochi centimetri l’anno e che impiegherebbero secoli per dare l’ossigeno e l’ombra delle piante che sostituiscono”.

L’accusa è che si pensi più a ridurre all’osso i costi di gestione piuttosto che all’estetica cittadina e che si piantino alberelli non idonei, che spesso muoiono poco dopo la sistemazione e che vengono sostituiti solo dopo pressioni e proteste.

I Cittadini chiedono invece che gli abbattimenti vengano comunicati in modo trasparente, accompagnati da tutta la documentazione prevista e che non dovrebbe prevedere solo “perizie visive” ma anche realizzati utilizzando macchinari in grado di valutare l’interno dell’albero, il rischio di crollo e solo dopo che sono stati fatti tutti i tentativi necessari a cercare di salvare la pianta, come i “tagli di riequilibratura” che riportano in sicurezza gli alberi inclinati come spesso accade per i pini che si trovano in città.

L’annuncio del taglio deve consentire una “contro perizia” e la possibilità di un confronto “tra esperti accreditati” per verificare se, davvero, non esistano altre soluzioni.