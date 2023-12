Genova – Molta paura e 5 intossicati fortunatamente non in modo grave, questa mattina, in seguito ad un lavoro di disinfestazione in un locale al piano terra dei Magazzini dei Cotone.

Il prodotto, non è chiaro se un dissuadente o un ben più pericoloso insetticida. si sarebbe diffuso nell’impianto di areazione intossicando leggermente cinque persone, che si sono sentite male e sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti.

I Vigili del fuoco, con il personale specializzato in NBCR, (nucleare batteriologico, chimico e radiologico), hanno provveduto alle verifiche di sicurezza tramite il monitoraggio dell’aria. I locali sono stati successive riaperti.