Genova – Forse il nevischio o un errore alla base del grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla, in direzione Nord.

Per cause ancora da accertare una vettura ha perso il controllo ribaltandosi. A bordo tre persone, padre madre e una bambina che sono stati estratti dalle lamiere dell’auto e trasferiti d’urgenza in ospedale. Papà e mamma al San Martino e la piccola all’ospedale Gaslini.

A seguito dell’incidente si sono registrati sino a 6 km di coda e gravi ripercussioni per il traffico.