Masone (Genova) – Restituire una nuova identità al centro di Masone attraverso la riqualificazione dell’area ex Cerusa e delle zone vicine. E l’obiettivo del concorso di idee, ideato dal Comune e l’Ordine degli Architetti che da mercoledì 6 dicembre 2023 sarà pubblicato sulla piattaforma telematica CONCORRIMI.

Il concorso nasce per recuperare le aree attraverso la ricerca di un nuovo rapporto tra il “paese vecchio”, sulla collina, e la zona urbana della fine dell’800, nata a seguito della apertura della strada Provinciale del Turchino.

Una riflessione a scala territoriale per ridisegnare il carattere del paese, offrendo nuovi spazi di socializzazione alla comunità con l’obiettivo di creare un nuovo “baricentro” per la popolazione residente.

“Per un piccolo paese come il nostro – sottolinea Omar Missarelli, sindaco di Masone – il concorso di idee rappresenta un’ottima opportunità in quanto consente di poter godere dell’attenzione e della competenza di molteplici professionisti, che si concentreranno su un unico e importante progetto urbanistico e sociale fondamentale per il futuro di Masone. Fiducioso in una grande partecipazione, credo che potremmo avere una visione più ampia e interessante del nostro centro paese che dovrà essere alla base del nostro intento di valorizzare l’aspetto estetico e funzionale del borgo e di invertire la tendenza del calo demografico”.

Obiettivo del concorso è infatti quello valorizzare le aree lungo il torrente Stura, creando una zona verde diffusa con una passeggiata con punti panoramici per ammirare la parte antica del paese, un parco giochi per bambini e una zona fitness con percorso vita. Nel progetto dovrebbe essere previsto anche l’inserimento di una struttura polifunzionale coperta, che possa essere utilizzata per manifestazioni pubbliche e fieristiche, nonché per servizi di tipo sociale e culturale, quali biblioteca e coworking.

La scadenza per la consegna degli elaborati è stata fissata il 27 febbraio 2024.