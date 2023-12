Carrodano (La Spezia) – Era scomparsa da giorni con il marito da giorni Rossella Cominotti, la donna di 53 anni originaria di Cremona, trovata morta nella camera di un albergo (Hotel Luigina) a Mattarana, frazione del comune di Carrodano, in Val di Vara, nello spezzino.

A trovare il corpo senza vita, nell’hotel molto conosciuto sul passo del Bracco, il personale addetto alle pulizie che si è subito accorto della presenza di sangue nella stanza ed ha avvisato le forze dell’ordine prima di trovare il cadavere riverso sul letto.

La donna sarebbe irreperibile da almeno 12 giorni ed era scomparsa insieme al marito Alfredo Zenucchi che ora risulta irreperibile. I due lavoravano in una edicola a Bonamerse.

Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un’arma da taglio ed il corpo presenterebbe ferite profonde anche se sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Risulterebbe anche che la coppia si trovava nell’albergo da almeno una settimana ma non sono chiare le motivazioni della scomparsa da Bonemerse dove la coppia viveva.

Le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’uomo che avrebbe lasciato l’albergo a bordo di una Citroen C3 di colore bianco.