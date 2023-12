La Spezia – E’ stato individuato e fermato dai carabinieri in Lunigiana Alfredo Zenucchi, il marito di Rossella Cominotti, la donna di 53 anni trovata cadavere in una stanza di un albergo di Mattarana, frazione di Carrodano, in Val di Vara.

L’uomo era a bordo della citroen C3 bianca che risultava essersi allontanata subito prima del ritrovamento del corpo della donna nella sua stanza di albergo.

Zenucchi è stato trasferito alla Questura di La Spezia dove viene ascoltato dal pm che si occupa del caso, Elisa Loris.

Si indaga per omicidio visto che sul corpo di Rossella Cominotti risulterebbero essere presenti segni di violenza e profonde ferite inferte molto probabilmente con un coltello o una lama affilata.

Erano state le addette alla pulizia della stanza a trovare, questa mattina, il cadavere della donna e a dare l’allarme.

Nella stanza anche segni di colluttazione e tracce di sangue.

A mettere le forze dell’ordine sulle tracce dell’uomo e dell’auto le riprese video delle telecamere della zona che hanno indicato la direzione presa dalla vettura e poi i passaggi in altre strade.

La coppia aveva preso la stanza di albergo da almeno una settimana ed era prevista la loro partenza proprio per oggi.

A infittire il mistero l’appello, diffuso nei giorni scorsi dai familiari della donna che chiedevano di cercare i due, spariti ormai da 12 giorni e da allora con i telefonini spenti e irraggiungibili.

Non è chiaro se si sia trattato di una fuga poi finita in tragedia o se l’uomo avesse già programmato il delitto.

Forte l’emozione del nuovo fatto di sangue anche per la somiglianza con quello in cui Filippo Turetta ha rapito e poi ucciso Giulia Cecchettin