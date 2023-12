Genova – L’ennesimo furto in un appartamento si è consumato nella giornata di ieri in via al Garbo a Rivarolo, in Valpolcevera.

Secondo quanto emerso, i proprietari di casa si sarebbero accorti del furto alle 17:30 di ieri, al loro rientro, notando anche un vetro spaccato. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, giunte sul posto alcuni minuti più tardi.

Non è ancora chiaro l’ammontare della refurtiva, ma la Polizia avrebbe già avviato le indagini per risalire ai responsabili. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, verranno anche visionate alcune immagini di videosorveglianza presenti nella zona.