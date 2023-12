Genova – Una violenta lite si è verificata nella serata di ieri davanti ad un locale in piazza Duca degli Abruzzi a Nervi, sul levante genovese.

Secondo quanto raccolto, un ragazzo e una ragazza avrebbero chiamato le forze dell’ordine denunciando di esser stati aggrediti da un uomo. L’aggressore avrebbe colpito la giovane con un pugno in faccia, per poi lanciare un bicchiere addosso al ragazzo. Ad avere la peggio sarebbe stata proprio la ragazza, una 20enne, trasportata all’ospedale San Martino in codice giallo.

Poco distante dal locale, sarebbe stato fermato un 45enne. L’uomo, però, avrebbe negato le accuse.