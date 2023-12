Genova – “Performante a livello gestionale, affidabile finanziariamente e anche sostenibile” È con questa motivazione che Liguria Digitale è stata insignita del “Premio Industria Felix – L’Italia che compete”, classificandosi fra le 196 aziende italiane più competitive per quanto concerne il bilancio 2021, l’ultimo disponibile per un’analisi complessiva.

La performance ottenuta da Liguria Digitale, analizzata da Cerved tramite un algoritmo di bilancio e rating finanziario, ha permesso all’azienda in-house della Regione Liguria di essere premiata fra le imprese partecipate a maggioranza pubblica, confermando così anche a livello nazionale l’ottimo risultato ottenuto lo scorso marzo a livello regionale, quando Liguria Digitale risultò la “Migliore impresa del settore servizi innovativi” con sede in Liguria.

Il premio nazionale sarà ritirato oggi, dall’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini, nel corso dell’evento organizzato da Industria Felix Magazine, il supplemento trimestrale de “Il Sole 24 Ore”, nella sede di ELITE e Borsa Italiana in piazza Affari a Milano. A fare gli onori di casa, oltre al direttore di Industria Felix Magazine Michele Montemurro, anche i giornalisti Angelo Mellone, direttore del Day Time Rai, e Maria Soave del Tg1.

“Questo nuovo riconoscimento conquistato da Liguria Digitale – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – non fa che confermare l’ottima gestione, anche finanziaria, che ne ha contraddistinto la conduzione in questi anni. Siamo di fronte a un’azienda che, sotto ogni punto di vista, rappresenta al meglio lo spirito imprenditoriale e innovativo di una Liguria che, mese dopo mese, conferma il suo costante trend di crescita”.

“L’aver conquistato questo prestigioso riconoscimento a livello nazionale – spiega l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini – sottolinea ancora una volta la grande attenzione dell’azienda alla performance di bilancio e all’affidabilità finanziaria. Il premio ritirato oggi per la sezione “partecipate a maggioranza pubblica” segue, a distanza di pochi mesi, quello assegnatoci sempre da Industria Felix nella sezione “servizi innovativi”, entrambi riguardanti il bilancio 2021 ma anche per quello che riguarda l’anno 2022, nel bilancio approvato lo scorso maggio, l’azienda ha raggiunto numeri importanti con un risultato netto positivo pari a circa 1,365 milioni di euro, un valore complessivo della produzione di circa 87 milioni (+9% rispetto all’anno precedente) e un margine operativo lordo pari a circa 10,5 milioni di euro, confermando un trend positivo che perdura da diversi anni”.

L’evento “Premio Industria Felix” è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane con un’inchiesta sui tassi di deterioramento sui dati Abi-Cerved. Alla realizzazione di questa quarta edizione nazionale hanno collaborato Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group.