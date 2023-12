Genova – Un giovane di 20 anni è stato minacciato e derubato durante la tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, in via Righetti, nel quartiere di Albaro.

Secondo quanto raccolto, la vittima stava rientrando a casa quando sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che, con un coltello in mano, gli avrebbe intimato di dargli ciò che aveva con sé. Il giovane avrebbe dato i 20 euro che aveva nel portafoglio, fortunatamente sufficienti per far allontanare l’aggressore.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto ma non sono riuscite ad individuare il colpevole. Nelle prossime ore verranno visionate le videocamere di sorveglianza per cercare di risalire al responsabile.