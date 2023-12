Genova – Vigili del Fuoco, polizia e volontari hanno festeggiato il Natale portando doni ai bambini ricoverati in ospedale.

Ieri i pompieri, insieme agli amici della Polizia di Stato, Spiderman, Volontari e rappresentanti del Comune di S. Olcese, sono andati all’Ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” per la consegna di regali ai giovani amici ricoverati e ai loro genitori.

Nella giornata di oggi, invece, trasformando uno dei mezzi in una sorta di slitta di Babbo Natale, i vigili del Fuoco del distaccamento di Chiavari si sono recati al reparto pediatrico dell’Ospedale di Lavagna per salutare, anche qui, i nostri giovani amici ricoverati, e portare alcuni doni.

(Foto dei Vigili del Fuoco)