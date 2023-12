Genova – Un uomo di 70 anni è stato investito nel tardo pomeriggio del giorno di Natale nel quartiere di Bolzaneto.

L’incidente si è verificato in prossimità delle strisce pedonali presenti all’incrocio tra via Barchetta e via Reta. Ovviamente, ad avere la peggio è stata proprio la persona travolta, per la quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il successivo trasporto in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi a Sampierdarena.

Sul luogo del sinistro stradale presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato alcuni rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. I residenti della zona lamentano la scarsa illuminazione della strada, specialmente in quel punto.