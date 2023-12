Genova – Il corpo senza vita di un giovane di 27 anni è stato trovato questa mattina nel greto del torrente Bisagno, nel quartiere di Marassi.

Intorno alle 9 alcuni passanti hanno notato il giovane alla base dell’argine, probabilmente precipitato di sotto, ed hanno chiamato il 118.

Sfortunatamente, all’arrivo dell’ambulanza e dei soccorsi, per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime risultanze il giovane presenterebbe un forte trauma cranico che farebbe pensare ad una caduta dall’alto.

Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità ma alcuni testimoni potrebbero aver visto il giovane in stato di alterazione.

Non è escluso quindi che il ragazzo sia salito sul muretto dell’argine per poi cadere di sotto.

Il corpo è stato recuperato e trasportato in obitorio, a disposizione del magistrato che quasi certamente ordinerà una perizia medico legale.

Acquisite anche le riprese video delle telecamere di piazza Carloforte e della zona per cercare di verificare se hanno ripreso la scena e le circostanze della tragedia.

Continua a leggere le notizie di LiguriaOggi.it segui la nostra pagina Facebook o il nostro canale Telegram