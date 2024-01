Arenzano (Genova) – Restano gravi, al centro recuperso animali selvatici di Savona le condizioni del lupo investito ieri sulla strada statale Aurelia, tra Arenzano e Cogoleto. L’animale ha diverse fratture e solo gli esami specializzati potranno rivelare se le lesioni sono permanenti o se invece potrà essere curato.

L’animale è stato travolto da una vettura in circostanze ancora in via di verifica e subito soccorso dai volontari della Croce Gialla che lo hanno trasferito al Cras di Savona che ha già curato nel recente passato un lupo ferito alle zampe e che è poi tornato in libertà.

L’intenzione resta infatti quella di riportare l’animale in salute per una rapida liberazione nel territorio dove è stato trovato poichè i legami familiari nel branco sono molto forti e la scomparsa di un esemplare può avere effetti su tutto il branco.

nella foto un altro Lupo ferito soccorso dall’Enpa di Genova