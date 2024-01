Serravalle – Un’auto in fiamme, in una piazzola di sosta dell’autostrada A7 Genova – Milano. poco prima del casello di Serravalle, in direzione Genova.

Le auto di passaggio hanno dato l’allarme e sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e la polizia stradale.

notizia in aggiornamento