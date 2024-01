Genova – Appuntamento alle 11,45 sulla spiaggetta del celebre borgo marinaro genovese e poi, alle 12, salvo ripensamenti, il tuffo in mare.

Non possono certo dirsi fortunati gli ardimentosi che oggi si lanceranno in mare, a Boccadasse, per celebrare il Cimento Invernale della Croce Bianca Genovese. Il tempo non è dei migliori ma questo renderà più “eroica” l’impresa.

La bella cornice del borgo farà da scenario al primo tuffo della stagione 2024 per molti dei partecipanti, in un mare che non è ancora particolarmente freddo per la bella stagione che ha caratterizzato l’autunno ormai passato.

Al termine dell’impresa, accompagnata da foto ricordo e filmati da pubblicare sui social, i volontari della Croce Bianca si assicureranno che tutti siano in buone condizioni e che il tuffo abbia portato solo una bella scarica di adrenalina.