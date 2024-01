Genova – Tre incontri per parlare del delicato tema delle Mafie e della Malavita organzzata e come possono essere combattute e sconfitte. Li organizza la Parrocchia di San Siro di Nervi, per gli studenti delle scuole medie superiori ma anche per quei Cittadini che vogliono essere informati.

Gli incontri, dal titolo “Le Mafie sono anche cosa nostra” sono organizzati dal gruppo di volontari che collabora per tutte le iniziative sociali e di emergenza (terremoti, alluvioni, emergenza covid, etc) che ha pensato di iniziare un percorso sul tema “MAFIE” e prevede una serie di incontri nei prossimi mesi.

La formula prevede incontri privati con le scolaresche di alcuni licei e scuole genovesi, riservati agli studenti, e incontri pubblici con la popolazione.

Il primo incontro si terra mercoledì 17 gennaio, dalle 18 alle 21, nella chiesa di San Siro di Nervi, in viale Franchini. Protagonista sarà Tiberio Bentivoglio, imprenditore e commerciante di Reggio Calabria, testimone di giustizia. Tiberio si è rifiutato di pagare il pizzo e per questo è stato vittima di più attentati, che gli hanno distrutto il negozio.

Dopo aver denunciato e mandato in galera i malavitosi, hanno tentato di ucciderlo sparandogli sei colpi alle spalle. Si è salvato. Vive sotto scorta da anni, ma non si stanca di portare la sua testimonianza in giro per l’Italia.

L’incontro successivo si terrà lunedì 18 febbraio 2024 con Giovanni Gabriele, papà di Dodò, il ragazzino di 11 anni ucciso dalla Mafia.

Il terzo incontro si terrà in data ancora da stabilire con Don Luigi Ciotti, da sempre in prima linea contro la Mafia ed ogni forma di malavita organizzata.