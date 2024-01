Genova – Cordoglio per la morte di Manlio Mencoboni, responsabile della S.S.D. Oncologia dell’ospedale Villa Scassi di Genova e funzionario della Asl3.

I funerali dell’oncologo, deceduto a 63 anni, verranno celebrati giovedì mattina, alle 8,15 presso la chiesadi Nostra Signora del Rimedio, in piazza Alimonda alla Foce.

Il rosario si terrà invece questa sera, mercoledì 17 gennaio, alle 17.

La scomparsa di Mencoboni lascia un vuoto profondo non solo perché stimato professionista oncologo ma anche per la sua riconosciuta umanità nei rapporti con i pazienti in momenti molto delicati della loro vita.