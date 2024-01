Genova – Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto alcune sere fa, intorno alle ore 20, in via del Commercio a Nervi.

Una donna avrebbe allertato la polizia denunciando di esser stata aggredita e minacciata da due persone che, armati di pistola, le avrebbero intimato di consegnar loro il telefono cellulare. La vittima avrebbe implorato i due individui di lasciarla stare e loro sarebbero fuggiti.

Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e il motivo per il quale i due avrebbero rinunciato alla rapina. Nelle prossime ore le forze dell’ordine visioneranno le immagini di videosorveglianza presenti nella zona.