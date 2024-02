Genova – Allarme sicurezza all’interno dell’ospedale pediatrico Gaslini dove nella notte uno sbandato sarebbe entrato senza troppi problemi in uno dei locali, avrebbe consumato droga e poi avrebbe dato fuoco a delle lenzuola rischiando di innescare un incendio con conseguenze inimmaginabili. A denunciarlo la Uil Fpl con una nota nella quale definisce la situazione “drammaticamente squallida e certamente inappropriata e pericolosa”.

I fatti risalirebbero alla notte tra il 30 e il 31 gennaio e non ci sarebbero conferme di interventi dei Vigili del Fuoco. Sulla base di informazioni “interne”, però, la segreteria del sindacato “non può esimersi dal denunciare la totale mancanza di controllo che ieri ha portato all’ingresso nella struttura di un probabile tossicomane e senzatetto che nella notte ha indisturbatamente avuto accesso al reparto. Trovando rifugio tra le mura ospedaliere, il soggetto ha probabilmente fatto uso di droghe, provocando un principio d’incendio, fortunatamente intercettato dal personale di assistenza e dalle pazienti ricoverate, dopo che il sistema di antincendio non si era attivato“.

Il sindacato denuncia “la possibilità di accedere all’interno della struttura ospedaliera da parte di individui inopportuni e potenzialmente pericolosi per l’utenza e la collettività tutta“.