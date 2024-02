Genova – Una nuova era sta per iniziare a Genova Nervi con l’apertura

imminente di Capitolo Riviera, il rinnovato Hotel Astor che si prepara a svelare la sua

elegante trasformazione nella primavera di quest’anno.

Lo storico edificio dalle linee potenti e rigorose è stato arricchito da un ambiente armonico

e rilassante. Una nuova declinazione di lusso, in cui la calma, il verde e la bellezza darà al

concetto di comfort un’estetica nuova e offrirà un’esperienza di soggiorno unica.

Dopo intensi lavori di ristrutturazione Capitolo Riviera disporrà di 37 camere, tra cui 3

suite, 5 signature room, 2 junior suite, un magnifico locale per la ristorazione e un lounge

bar che saranno aperti anche per i clienti esterni. Tra i servizi che verranno offerti agli

ospiti dell’hotel: una Spa dotata di due sale per trattamenti dedicati, una piscina e una

palestra oltre ad uno spazio dedicato agli eventi privati e aziendali.

Ogni dettaglio dell’hotel è stato progettato con attenzione per ridurre l’impatto ambientale,

dall’architettura all’approvvigionamento energetico. Un impegno concreto per offrire

un’esperienza di lusso consapevole e compatibile con il benessere del pianeta.

L’obiettivo è quello di creare un’atmosfera rilassante ed esclusiva, un ambiente dove il

piacere di ricevere renderà ogni soggiorno un capitolo memorabile nell’esperienza di

viaggio degli ospiti.

Un progetto ambizioso che contribuirà ad elevare il livello di ospitalità della città e

coinvolgerà un ampio spettro di talenti, offrendo opportunità di lavoro nell’hotellerie a

coloro che desiderano contribuire alla creazione di un’esperienza impeccabile per gli

ospiti.

Gli interessati a far parte di questa entusiasmante avventura possono visitare il sito web

ufficiale [www.capitoloriviera.com] e inviarci la propria candidatura a hr@capitoloriviera.com