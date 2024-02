Savona – Brutta sorpresa per i volontari di Enpa che hanno trovato la sede di via Cavour “visitata” dai ladri.

Ignoti, nella notte, hanno sfondato la porta e si sono introdotti nei locali arraffando tutto quanto potesse avere un valore.

All’arrivo dei volontari ci sono stati momenti di tensione perché sei temeva che gli animali presenti potessero essere stati feriti o forse fuggiti ma in breve si è capito che erano tutti al loro posto.

Non si può dire altrettanto di oggetti di valore e strumentazioni che sono state rubate e portate via.

Un bel danno per una associazione che vive delle offerte dei soci e simpatizzanti.