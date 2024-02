Genova – Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si è avvicinato più volte all’abitazione che aveva dovuto lasciare per le accuse di maltrattamenti ed il bracciale elettronico ha fatto scattare l’allarme.

Momenti concitati, ieri sera, quando il messaggio di allarme di un braccialetto elettronico è arrivato alla centrale della polizia segnalando l’avvicinamento eccessivo del “portatore” alle zone che invece gli sono proibite.

Subito il personale della polizia si è messo in contatto con le persone che potevano essere minacciate verificando che stavano bene ed erano al sicuro e così sono partiti i controlli per ritrovare l’uomo, un 51enne, che ha violato il divieto di avvicinamento.

Diversi giri per le vie della delegazione di Sampierdarena non hanno portato al ritrvamento della persona ma poi, elaborati i dati gps, gli agenti lo hanno trovato in un bar della zona, visibilmente ubriaco.

L’uomo è stato fermato e accompagnato in Questura e questa mattina è stato processato per direttissima.