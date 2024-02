Genova – Sono riuscite solo in serata le operazioni per liberare il Tir incastrato in via Cravasco, sulle alture di Prà da questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per cercare di sbloccare il mezzo pesante e per cercare di regolare il traffico impazzito nella zona.

Il pesante automezzo era incastrato e, non riuscendo più a fare manovra per proseguire, impediva il transito degli altri veicoli.

I Vigili del Fuoco, grazie all’uso del l’autogru hanno sollevato il rimorchio permettendo di liberare la strada.

Si tratta dell’ennesimo caso di un Tir bloccato sulle strette strade delle alture cittadine ed ancora non è chiaro cosa provochi ogni volta e così di frequente questo tipo di problemi.

Solo ieri un altro Tir era rimasto bloccato sulle alture di Palmaro

Qualche giorno prima era stata la volta di Voltri e di via delle Fabbriche

E ancora prima un mezzo pesante era rimasto incastrato a Sant’Ilario

E questo solo per citare gli episodi avvenuti dall’inizio dell’anno

Residenti e Cittadini tutti si domandano il perché di questa improvvisa emergenza e chiedono che il Comune provveda quanto prima a ricercare e risolvere le cause di questi continui disagi.