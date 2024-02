Castiglione Chiavarese (Genova) – E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova la bambina di appena tre anni ustionata da una pentola di acqua bollente nella sua abitazione.

La piccola, che vive in una frazione del comune dell’entroterra della liguria di levante, sarebbe sfuggita al controllo dei genitori riuscendo a raggiungere la cucina dove era presente una pentola per preparare il pranzo.

La piccola sarebbe rovesciata l’acqua bollente addosso riportando gravissime ustioni.

Subito i genitori hanno chiamato il 118 e sul poso è intervenuta la Croce Verde che ha trasferito con la massima urgenza al Gaslini la piccola paziente in codice rosso, il più grave.

I medici l’hanno subito sottoposta alle cure del caso cercando di limitare al massimo che conseguenze delle ustioni.

Sul posto, intanto, sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per ascoltare le testimonianze dei genitori.

Al Gaslini intanto migliora il bambino di Bardineto che era rimasto ustionato da una fiammata del camino della sua casa.

Anche lui era arrivato in condizioni molto gravi e nei giorni scorsi è uscito dal reparto di rianimazione per proseguire le cure in un reparto di degenza.