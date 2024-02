Genova – Un bando di selezione per divulgatori scientifici del Patrimonio Culturale e, nello specifico, del sito UNESCO “Genova: Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli”

Lo ha lanciato oggi il Comune di Genova, attraverso le piattaforme social.

Nel testo che accompagna la pubblicazione si legge che:

Si ricercano nuove figure professionali con una solida preparazione e con una spiccata “attitude” alla divulgazione scientifica, ovvero che sappiano raccontare in modo chiaro e accurato i luoghi che vengono aperti e scoperti dai visitatori durante i Rolli Days e di altre iniziative cittadine legate alla valorizzazione sia del sito UNESCO, sia del patrimonio culturale cittadino, senza mai svilire la puntualità scientifica della narrazione.

Sono richieste le seguenti attività:

disponibilità a svolgere l’incarico nel corso di tutte le giornate degli eventi e per l’intero orario previsto

partecipazione ai momenti di formazione organizzati di volta in volta a ridosso degli eventi e che sono obbligatori in quanto volti a fornire non solo le informazioni tecniche e organizzative necessarie per la buona riuscita degli eventi, ma anche ulteriori competenze specifiche sul patrimonio culturale cittadino

studio in autonomia del sito affidato. Potrebbe essere fornito materiale informativo sul Palazzo che però deve necessariamente essere affiancato da un’attività di ricerca individuale

collaborazione con il team di divulgatori assegnati al medesimo sito di competenza, con i quali condividere i materiali di studio e programmare e organizzare le visite in rotazione nella giornata

collaborazione con il personale messo a disposizione da parte della proprietà del Palazzo in cui si svolge l’incarico

eventuale supporto nella promozione degli eventi attraverso i principali social media.

La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro il 20 Marzo 20240 alle ore 24:00.

Per informazioni il Bando si trova qui

Nel bando non sono presenti informazioni sul tipo di inquadramento e sull’eventuale compenso