Imperia – Grave incidente, questa mattina, intorno alle 9, in via Matteotti. Per cause ancora da accertare un’auto ed uno scooter si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio un 60enne che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e la polizia locale.

L’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l’elicottero del 118.

Per lui un grave trauma facciale e diverse fratture.