Genova – Le strisce pedonali davanti all’ingresso della Chiesa di San Siro, a Nervi sono state strappate e rischiano di trasformarsi in un pericolo per i pedoni.

La segnalazione arriva dai social dove sono state pubblicate le foto delle condizioni in cui versa l’attraversamento “temporaneo” realizzato per le recenti modifiche dl traffico locale.

Le strisce pedonali, realizzate con una sorta di “nastro adesivo” si sono staccate o, molto più probabilmente, sono state staccate.

Quello che ne resta giace accartocciato a lato strada con il concreto rischio di trasformarsi in trappole per pedoni con problemi alla deambulazione.