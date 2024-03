Genova – Un’altra frana si è verificata nella mattinata di oggi, lunedì 4 marzo, nel territorio del capoluogo. L’ultimo smontamento in ordine di tempo è accaduto nel quartiere di San Fruttuoso, nello specifico in via Imperia.

Già nella giornata di venerdì si erano notate alcune crepe e un rigonfiamento del muraglione, che aveva portato alla decisione della chiusura della strada privata dal civico 51 a quello 53. Proprio questa mattina, invece, è arrivato il crollo.

Le pietre sono cadute all’interno di un giardino privato. Sul posto autorità e vigili del fuoco, che stanno studiando la situazione. Non è da escludere la possibilità che vengano evacuate delle abitazioni.