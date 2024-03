Genova – Indagini in corso sul ritrovamento, ieri sera, in via Costa, nel quartiere di Castelletto, del corpo senza vita di un uomo.

Il cadavere è stato scoperto da un passante che stava rientrando a casa e che appena ha visto la persona a terra ha chiamato il 118 per poi fare la macabra scoperta.

La persona, età presunta di circa 60 anni, giaceva a terra ormai esanime, forse uccisa da un malore improvviso.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Il corpo è stato trasferito in obitorio per gli esami medico legali che il magistrato competente dovrebbe disporre come da norme vigenti.

Al momento non risulterebbero ferite o segni di violenza ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.