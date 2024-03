Genova – I cinghiali sono letteralmente spariti dal greto del torrente Bisagno ma continuano a passeggiare tranquillamente per le vie della città. Questa mattina all’alba è successo nella zona di San Fruttuoso dove diverse famigliole sono state segnalate alla polizia locale in via Imperiale, in via Amarena, in via Ferretti e in via Donaver.

Subito è scattata la consueta emergenza per salvaguardare la sicurezza dei Cittadini m anche e soprattutto per allertare automobilisti e motociclisti di passaggio per evitare possibili incidenti stradali come quelli già avvenuti.

La polizia locale ha diffuso un messaggio di allerta poco prima delle 6 e poi ha inviato una pattuglia ad accertare che la presenza degli animali non costituisse pericolo per i passanti.

Mistero, invece, sulla totale scomparsa delle centinaia di cinghiali che abitavano nel greto del torrente Bisagno dalla zona di Prato alla Foce.

La popolazione di ungulati è letteralmente scomparsa nel nulla nel giro di poche settimane.

Circa 25 carcasse sono state recuperate nel greto ed analizzate e molti animali sembrerebbero deceduti per la Peste Suina Africana. Nessuna informazione è stata diffusa sul destino degli altri animali di cui non si sono trovate neppure le carcasse.

Le associazioni animaliste rinnovano l’appello a chi avesse visto qualcosa o fosse in possesso di informazioni sulla fine dei cinghiali a contattare tramite Facebook o via email.

Resta infatti un giallo come sia possibile che la Peste Suina possa aver fatto strage totale di cinghiali nel Bisagno mentre altre famigliole presenti nella zona continuano tranquillamente a passeggiare per le strade cittadine, apparentemente in ottima forma.

(Foto di Archivio)