Liguria – La Liguria si appresta a vivere altre ore sotto una perturbazione che porterà piogge diffuse in gran parte della Regione. Per questo motivo Arpal ha diramato una nuova allerta per la prossima notte e per le prime ore di domenica 10 marzo.

Zona A (Ponente): allerta gialla dalle 20:00 di oggi, sabato 9 marzo. Allerta arancione sui bacini medi e grandi a partire dalle 00:00 fino alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo; sui bacini piccoli gialla fino alle 13:00 di domani.

Zona B (Centro): allerta gialla dalle 00:00 fino alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo.

Zona C (Levante): allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 3:00 alle 12:00 di domani, domenica 10 marzo; sui bacini grandi gialla dalle 6:00 alle 16:00 di domani.

Zona D (Versanti Padani di Ponente): allerta gialla dalle 00:00 alle 12:00 di domani, domenica 10 marzo.

Zona E (Versanti Padani di Levante): allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 00:00 alle 12:00 di domani, domenica 10 marzo.