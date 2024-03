Genova – Una Rsa che ospita anziani è stata evacuata nella notte per il rischio di una frana registrata in via Monte Guano, nella zona di Coronata, nel ponente genovese.

L’evacuazione è stata decisa dopo che una vecchia frana della zona ha iniziato nuovamente a muoversi suggerendo l’intervento per motivi di sicurezza.

Gli anziani della Rsa Villa Immacolata son stati trasferiti a gruppi e hanno trascorso la notte in altre strutture.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e ora la frana viene costantemente monitorata.